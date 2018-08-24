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Европейские индексы - 23-08-18

Европейские индексы - 23-08-18

МОСКВА, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.16% и составил 12365.58 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5419.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7563.22 пункта, а российский RTSI снизился на 2.00% и составил 1043.99 пункта.




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