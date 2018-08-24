Министр юстиции Армении Артак Зейналян и посол США в РА Ричард Миллс посетили ИУ «Абовян»

Министр юстиции Армении Артак Зейналян и Чрезвычайный и полномочный посол США в РА Ричард Миллс накануне, 23 августа, посетили ИУ «Абовян», ознакомились с условиями содержания женщин-заключенных и результатами программ профессионального обучения и нескольких других программ, реализуемых при содействии США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр А. Зейналян подчеркнул важность улучшения условий содержания заключенных и реализации работ, направленных на обеспечение занятости. В данном контексте министр высоко оценил программы, реализуемые международными партнерами и действующими в этой сфере общественными организациями по решению отмеченных проблем.

Министр подчеркнул также, что изменилась политика государства в отношении лиц, имеющих проблемы с законом, от системы наказания делается переход к системе восстановительного правосудия.

«Условия в УИУ далеки от желаемых, однако правительство решительно настроено улучшить их, как и решительно – в вопросе соблюдения прав человека в УИУ», - подчеркнул Артак Зейналян.

По словам посла, психическое и физическое здоровье заключенных является чрезвычайно важным для дальнейшей реинтреграции бывших заключенных в общество. «Рад видеть результаты сотрудничества наших стран в сфере реформ уголовно-исполнительной системы», – резюмировал посол.