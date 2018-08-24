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Министерство культуры Армении намерено пополнить список ЮНЕСКО новыми памятниками

Министерство культуры Армении намерено пополнить список ЮНЕСКО новыми памятниками

Министерство культуры Армении намерено пополнить список ЮНЕСКО новыми памятниками всемирного культурного наследия. В беседе с «Арменпресс» замминистра культуры Армении Тигран Галстян рассказал, что в этом направлении ведется серьезная работа.

«В списке ЮНЕСКО мы зарегистрировали всего несколько памятников всемирного культурного наследия. Эту цифру надо удесятерить, умножить на сто. В этом направлении ведется серьезная работа, однако это нелегко»,- сказал замминистра культуры Армении Тигран Галстян.

Напомним, что на сегодня в список ЮНЕСКО всемирного культурного наследия внесены Ахпат и Санаин, Гегардаванк с долиной реки Азат, кафедральный собор в Эчмиадзине, Звартноц.

«Мы бы хотели пополнить список ЮНЕСКО новыми памятниками всемирного культурного наследия, такими как, например, Нораванк, и таких памятников много»,- сказал он.

Как сказал замминистра культуры Армении Тигран Галстян, Министерство культуры Армении особо озабочено вопросами сохранения памятников культурного наследия, это является одной из 2 наиболее важных функций Министерства.

По его словам, Министерство культуры Армении предлагает обществу подключиться к составлению списка тех памятников культурного наследия, которые могут быть включены в список ЮНЕСКО.

По вопросу армянских музеев Тигран Галстян сказал, что в годы своей учебы в Европе он видел, как студенты посещают музеи бесплатно, и выразил пожелание, чтобы и в Армении переняли этот опыт.

По его словам, в армянских музеях есть уникальные экспонаты, и люди должны выстраиваться в очереди, чтобы их увидеть. Надо позаботиться о том, чтобы правильно выстраивать экспозиции, в некоторых музеях есть технические проблемы – например, с вентиляцией, и их также надо решать.

Роза Григорян


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