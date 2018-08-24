Guardian: Лондон заявил об ущербе в $100 млрд для госбюджета в случае Brexit без сделки

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд выступил с предупреждением, что выход страны из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Брюсселем образует брешь в государственном бюджете Соединенного Королевства в размере £80 млрд ($102,5 млрд). Об этом в четверг сообщила газета the Guardian, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В распоряжении издания оказался текст письма главы британского минфина, адресованного председателю парламентского казначейского комитета Ники Морган. В нем утверждается, что в случае провала переговоров с Брюсселем удар по экономическому росту Великобритании потребует дополнительного привлечения £80 млрд в течение ближайшего десятилетия. "Согласно оценкам, производство химической продукции, продуктов питания, одежды, обрабатывающая промышленность, автомобильный сектор и розничная торговля пострадают наиболее серьезно в долгосрочной перспективе, причем самые ощутимые негативные последствия коснутся северо-востока [страны] и Северной Ирландии", - говорится в письме.

"Канцлер [казначейства] подтвердил, что правительство прогнозирует катастрофический удар по нашей экономике и уровню жизни в случае отсутствия сделки по Brexit", - сказала Морган.