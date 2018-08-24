СМИ: суд Южной Кореи увеличил срок тюремного заключения для экс-президента до 25 лет

Апелляционный суд Южной Кореи в пятницу увеличил срок тюремного заключения для экс-президента республики Пак Кын Хе до 25 лет. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Суд назначил бывшему президенту штраф в размере $17,8 млн. Пак Кын Хе традиционно не присутствовала на заседании суда, который она считает "политически мотивированным".

В конце июля этого года прокуратура Южной Кореи обратилась в апелляционный суд с просьбой ужесточить наказание для Пак Кын Хе до 30 лет тюрьмы. Экс-президент уже отбывает назначенный в апреле 24-летний срок по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. 20 июля окружной суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к восьми годам заключения по двум другим уголовным делам.



