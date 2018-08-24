Канцлер Германии Ангела Меркель 24-25 августа с официальным визитом посетит Армению. В преддверии этого визита, «Арменпресс» подводит итоги 26-летней истории отношений между Арменией и Германией.

Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года. С тех пор армянская сторона совершила 26 официальных визитов в Германию на уровне президента, премьер-министра и министра ИД. Визит канцлера Ангелы Меркель будет беспрецедентным за всю 26-летнюю историю отношений между Арменией и Германией, поскольку до сих пор в Армению приезжали такие высокопоставленные лица из Германии как президент, вице-канцлер и министр ИД.

С момента установления дипломатических отношений, между Арменией и Германией было подписано 45 соглашений в различных областях, составлено 4 протокола, 5 меморандумов.

Страны дважды выступали с совместными заявлениями. В 2017 году из Армении в Германю было экспортировано товаров на 132 483.5 долларов, и импортировано товаров на 206 523.3 долларов.

В 2005году, 15-го июня парламент Германии принял решение о Геноциде армян. 23-го апреля с соответствующим заявлением о признании Геноцида армян выступил президент Германии Иоахим Гаук, а 2-го июня 2016 года Бундестаг принял резолюцию о Геноциде армян.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24-25 августа с официальным визитом посетит Армению. В рамках визита во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся двусторонние переговоры высокого уровня.Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции. В рамках визита канцлер Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саркисяном.Канцлер Германии посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.