Китай назвал прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным

Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу. В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по вопросам двусторонней торговли, представляющие взаимный интерес", передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Переговоры проходили 22 и 23 августа в Вашингтоне по инициативе американской стороны.

В то же время, как сообщалось, в минувший четверг в Соединенных Штатах вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что "в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги".