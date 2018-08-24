Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Китай назвал прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным

Китай назвал прошедший раунд торговых переговоров с США конструктивным

Китай считает состоявшийся в США раунд переговоров по торговым разногласиям между двумя странами откровенным и полезными, сообщило министерство коммерции КНР в пятницу. В сообщении говорится, что "делегации двух стран провели конструктивные и откровенные переговоры по вопросам двусторонней торговли, представляющие взаимный интерес", передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

Переговоры проходили 22 и 23 августа в Вашингтоне по инициативе американской стороны.

В то же время, как сообщалось, в минувший четверг в Соединенных Штатах вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что "в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги".




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации