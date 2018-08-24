Важно, чтобы в семье каждого из вас ежедневно говорилось о необходимости вернуться в Армению: премьер-министр встретился с участниками программы «Шаг к дому»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в торжественном закрытии программы «Шаг к дому», которое проходило в Цахкадзоре. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В программе, начавшейся 10-го августа, приняли участие около 400 девушек и юношей из 25 стран диаспоры.

Обратившись к участникам программы, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал их стать тем семенем, которое прорастит в их семьях, родителях, детях, желание вернуться в Армению. «Пришло время воплотить в жизнь нашу мечту о земле обетованной. Важно, чтобы в семье каждого из вас ежедневно говорилось о необходимости вернуться в Армению. Если не ваши родители – то хотя бы вы, если не вы – то хотя бы ваши дети, должны вернуться в Армению»,- сказал он.

Затем премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопросы молодежи, касающиеся, в том числе установления главенства закона в стране, создания новых рабочих мест и пр.

Участники программы поблагодарили премьер-министра Армении Никола Пашиняна за встречу и беседу. Программа «Шаг к дому» предназначена для молодых людей в возрасте 13-21 лет.