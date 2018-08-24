Военная полиция раскрыла случай получения взятки

В результате проведенной оперативной работы, в военную полицию был приглашен командир батальона ВЧ/N МО Армении майор А.Хачатрян.

Как сообщили «Арменпресс» в военной полиции, с ним была проведена разъяснительная работа, и он дал признательные показания о том, что за зачисление на службу в вверенном ему подразделении в июле-августе 2017 года он потребовал и получил от С.Саргсяна (1992г.р.) взятку в размере 2500 долларов, однако не смог решить вопрос, и в августе вернул Саргсяну 200.000 драмов.

По данному факту готовятся материалы.