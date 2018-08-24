Военная полиция раскрыла случай получения взятки
В результате проведенной оперативной работы, в военную полицию был приглашен командир батальона ВЧ/N МО Армении майор А.Хачатрян.
Как сообщили «Арменпресс» в военной полиции, с ним была проведена разъяснительная работа, и он дал признательные показания о том, что за зачисление на службу в вверенном ему подразделении в июле-августе 2017 года он потребовал и получил от С.Саргсяна (1992г.р.) взятку в размере 2500 долларов, однако не смог решить вопрос, и в августе вернул Саргсяну 200.000 драмов.По данному факту готовятся материалы.
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