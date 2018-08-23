Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению

Никол Пашинян считает важным возвращение диаспорской молодежи в Армению. Об этом он сказал в Доме писателей в Цахкадзоре, где 23 августа началась торжественная церемония закрытия проекта «Шаг к дому».

Как передает Арменпресс, премьер сказал, что хотел бы чтобы молодежь унесла отсюда стойкое желание вернуться на родину.

«Я считаю, что каждый армянин – это гражданин Республики Армения. Имею честь обратиться к вам, дорогие соотечественники, гордые граждане Республики Армения. Пришло время сделать явью нашу страну обетованную. Очень важно, чтобы в каждой семье в диаспоре каждый день говорилось о возвращении на родину», - сказал Пашинян.

Он сказал, что Армения – это страна, где нужно работать, творить, укрепляться,обогащаться и обогащать страну идеями и любовью».

«Я уверен, что вот сейчас, глядя друг другу в глаза, любя друг друга, мы становимся сильнее», - сказал Пашинян.