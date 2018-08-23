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Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению

Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению

Никол Пашинян  считает важным возвращение диаспорской молодежи  в Армению.  Об этом он сказал в Доме  писателей в Цахкадзоре, где  23 августа  началась торжественная церемония закрытия проекта  «Шаг к  дому».

Как  передает Арменпресс, премьер сказал, что хотел бы  чтобы  молодежь унесла отсюда стойкое  желание  вернуться на родину.

«Я считаю, что каждый армянин – это гражданин Республики Армения. Имею честь обратиться к  вам, дорогие  соотечественники, гордые  граждане  Республики Армения. Пришло время  сделать явью нашу страну  обетованную. Очень важно, чтобы  в каждой  семье в диаспоре каждый  день говорилось о возвращении на  родину», - сказал Пашинян.

Он сказал, что Армения – это страна, где  нужно работать, творить, укрепляться,обогащаться и обогащать страну  идеями и любовью».

«Я уверен, что вот сейчас, глядя друг другу   в глаза, любя  друг друга, мы становимся сильнее», - сказал Пашинян.

 

 

 

 




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