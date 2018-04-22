Анонс мероприятий на 24 августа
21:00, Август 23, 2018
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- 21:20 Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению
- 21:00 Анонс мероприятий на 24 августа
- 20:47 Освобожден с должности начальник управления по Еревану полиции РА
- 20:35 Никол Пашинян участвует в торжественной церемонии закрытия проекта «Шаг к дому»
- 20:31 Патрушев и Болтон обсудили нераспространение ядерного оружия и стратегическую стабильность
- 20:22 Пострадавший в ДТП на проспекте Аршакуняц доставлен в больницу
- 20:13 На перекрестке улиц Давид Бека и УнанаАветисяна будет установлен и прибор звукового сигнала
- 19:54 Решением суда в туркомпании «Маратук» проведен обыск — комментарий КГД
- 19:41 Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа
- 19:34 Мария Захарова – о возможной встрече министров ИД Армении и Азербайджана
- 18:36 Мы на пути воплощения мечты в момент принятия Декларации независимости — Никол Пашинян
- 18:31 Злоупотребления носили массовый характер, захватив все возможные сферы государственного управления — Айк Григорян
- 18:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-08-18
- 18:09 Азиатские индексы - 23-08-18
- 18:07 Анонс мероприятий на 24августа
- 17:43 Ястреб влетел головой в бампер движущейся машины и застрял – видео его спасения
- 17:36 Армянское представительство ООН присоединилось к траурным дням по случаю смерти Кофи Аннана
- 17:27 Эксперты: к середине 2030-х годов Индия перегонит Китай по численности населения
- 17:08 Выявлено сокращение жизни человека
- 17:02 Вожатые лагеря «Асмик» разъяснили шум вокруг организованного детьми мероприятия
- 16:59 Захарова подтвердила переговоры Лаврова и Чавушоглу 24 августа в Москве
- 16:56 Правительство Британии дополнительно выделит на Brexit 3 млрд фунтов
- 16:34 Ангела Меркель прибыла в Грузию
- 16:28 Премьер-министр Армении Никол Пашинян ждет помощи населения в борьбе с теневым сельским хозяйством
- 16:13 В ближайшие дни адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд
- 16:08 Анкара обвинила Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны
- 16:02 Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа
- 15:57 Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к обрушению экономики
- 15:43 Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Путиным
- 15:40 В Армению прибыли представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства
- 15:19 Правительство Армении продолжит oплачивать расходы на содержание офиса второго президента Роберта Кочаряна
- 15:13 Эксперты прогнозируют появление на рынке 20 моделей авто на водородном топливе к 2020 году
- 15:08 Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану
- 14:46 Эсминец ВМС США прибыл в Батуми
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