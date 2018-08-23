Освобожден с должности начальник управления по Еревану полиции РА

Приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна, 23 августа освобожден с должности и отправлен в запас начальник управления по Еревану полиции РА, полковник полиции Артак Погосян.

Артак Погосян был назначен начальником управления по Еревану полиции РА 22 июня.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

До этого Артак Погосян занимал должность замначальника управления по Еревану полиции РА.

18 июня приказом начальника полиции Армении Валерия Осипяна был освобожден с должности и отправлен в запас начальник управления по Еревану полиции РА, полковник полиции Саркис Мартиросян.