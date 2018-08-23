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Освобожден с должности начальник управления по Еревану полиции РА

Освобожден с должности начальник управления по Еревану полиции РА

Приказом начальника полиции Армении Валерия  Осипяна, 23 августа  освобожден с должности и отправлен в  запас  начальник управления  по Еревану полиции РА, полковник  полиции Артак  Погосян.

Артак  Погосян был назначен начальником управления  по Еревану полиции РА 22 июня.

Об этом   Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции  РА.

До этого Артак  Погосян занимал должность замначальника управления  по Еревану полиции РА.

18 июня приказом начальника полиции Армении Валерия  Осипяна  был освобожден с должности и отправлен в  запас  начальник управления  по Еревану полиции РА, полковник  полиции Саркис Мартиросян.

 

 

 

 

 

 

 




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