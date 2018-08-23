Никол Пашинян участвует в торжественной церемонии закрытия проекта «Шаг к дому»

В Доме писателей в Цахкадзоре 23 августа началась торжественная церемония закрытия проекта «Шаг к дому».

Как передает Арменпресс, в Цахкадзор прибыл премьер-министр Никол Пашинян. Он приветствовал армянскую диаспорскую молодежь, прибывшую сюда со всех уголков мира. В мероприятии участвуют также министр диаспоры Мхитар Айрапетян, губернатор КотайкаРоманос Петросян, мэр Цахкадзора Артур Арутюнян.

Миндиаспоры10-24 августа проводит учебно-познавательную программу «Шаг к дому», предназначенную для армянской диаспорской молодежи13-21 лет.