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Никол Пашинян участвует в торжественной церемонии закрытия проекта «Шаг к дому»

Никол Пашинян участвует в торжественной церемонии закрытия проекта «Шаг к дому»

В Доме  писателей в Цахкадзоре  23 августа  началась торжественная церемония закрытия проекта  «Шаг к  дому».

Как  передает Арменпресс, в Цахкадзор прибыл премьер-министр Никол Пашинян. Он приветствовал армянскую диаспорскую молодежь, прибывшую сюда со всех уголков  мира. В  мероприятии участвуют также министр диаспоры Мхитар Айрапетян, губернатор КотайкаРоманос Петросян, мэр Цахкадзора  Артур Арутюнян.

Миндиаспоры10-24 августа проводит учебно-познавательную программу «Шаг к  дому», предназначенную для армянской диаспорской молодежи13-21 лет.




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