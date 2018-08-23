Патрушев и Болтон обсудили нераспространение ядерного оружия и стратегическую стабильность

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсуждалась тематика нераспространения ядерного оружия, в том числе применительно к Ирану и КНДР.

"Нераспространение ядерного оружия и ракетных технологий, и в общем, и применительно к КНДР и Ирану, проблемы, которые связаны с Ираном. Обеспечение стратегической стабильности, вопросы контроля над вооружениями", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что кроме Сирии и Украины обсудил с советником Трампа ситуацию в Афганистане.

"Отдельно обсудилиситуацию в Сирии, ситуацию в районе Ближнего Востока и Северной Африки, это Йемен, Ливия.Рассмотрели Афганистан. Затронули в кратком режиме ситуацию на Украине ", - сказал Патрушев.

По словам Патрушева, намечалось по итогам переговоров принять совместное заявление, однако этого не случилось из-за попытки делегации США внести положение о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.