Пострадавший в ДТП на проспекте Аршакуняц доставлен в больницу

23 августа в 11:22часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в Ереване, у дома №196 на проспекте Аршакуняц произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на перекрестке пр.Аршакуняц-ул.Масиси столкнулись OpelAstra (водитель В.Дж., 1984 г/р) и KamAZ.

До прибытия спасателей пострадавший В.Дж. был доставлен в больницу, где медики оценили его состояние как стабильно тяжелое.