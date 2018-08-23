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Пострадавший в ДТП на проспекте Аршакуняц доставлен в больницу

Пострадавший в ДТП на проспекте Аршакуняц доставлен в больницу

23 августа  в  11:22часов  в службу  911  МЧС РА поступило сообщение  о том, что в Ереване, у дома №196 на проспекте Аршакуняц произошло ДТП, есть пострадавший,  нужна  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции  РА,на  место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось,  что на перекрестке пр.Аршакуняц-ул.Масиси столкнулись OpelAstra (водитель В.Дж., 1984 г/р) и  KamAZ.

До прибытия  спасателей пострадавший  В.Дж. был доставлен в больницу, где  медики оценили его состояние  как стабильно тяжелое.

 




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