Дорожная полиция сообщает, что для слабовидящих пешеходов, наряду с привычными указателями, с 24 августа на перекрестке улиц Давид Бека и УнанаАветисяна будет установлен и прибор звукового сигнала.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, звуковой сигнал будет включаться и отключаться одновременно с зеленым знаком пешехода.