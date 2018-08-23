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На перекрестке улиц Давид Бека и УнанаАветисяна будет установлен и прибор звукового сигнала

На перекрестке улиц Давид Бека и УнанаАветисяна будет установлен и прибор звукового сигнала

Дорожная полиция  сообщает, что для  слабовидящих пешеходов, наряду  с привычными указателями, с 24 августа  на перекрестке улиц  Давид Бека и УнанаАветисяна будет установлен и  прибор звукового сигнала.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции  РА,  звуковой сигнал будет включаться и отключаться  одновременно с зеленым знаком  пешехода.




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