Решением суда в туркомпании «Маратук» проведен обыск — комментарий КГД

Комитет по госдоходам распространил разъяснение по поводу публикации на сайте Iravunk.com 23 августа, озаглавленной «Вооруженные до зубов сотрудники КГД ворвались в агентство».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, информация совершенно не соответствует действительности. В туркомпании «Маратук» обыскбыл проведен по решению суда. На проведение обыска по уголовному делу в агентство явились 6 сотрудников— следователи и представители оперативно-разведывательного управления. Они просто вошли, по установленной форме представились и поинтересовались, где директор агентства.

Сотрудники КГД представили ордер суда на обыск. Глава турагентства, однако, выказал неподобающее поведение, заявив, что не позволит провести обыск. К тому же он стал угрожать сотрудникам КГД – мол, он пригласит СМИ, таким образом, препятствуя проведению законных действий по решению суда.

Видя, что невозможно утихомирить перевозбудившегося директора и что ситуация все более накаляется, во избежание дальнейших осложнений сотрудники КГД вызвали сотрудников спецподразделения, которые, естественно, не были вооружены. Однако прибывшие сотрудники не произвели никаких действий, поскольку ситуацию удалось урегулировать.