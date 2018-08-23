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Решением суда в туркомпании «Маратук» проведен обыск — комментарий КГД

Решением суда в туркомпании «Маратук» проведен обыск — комментарий КГД

Комитет по госдоходам распространил  разъяснение  по поводу публикации на сайте Iravunk.com  23 августа, озаглавленной «Вооруженные  до зубов сотрудники КГД ворвались в  агентство». 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, информация совершенно не  соответствует действительности. В  туркомпании «Маратук» обыскбыл проведен по решению суда. На проведение  обыска по уголовному  делу в агентство  явились 6 сотрудников—  следователи и представители оперативно-разведывательного управления. Они просто вошли, по установленной  форме  представились  и поинтересовались, где  директор агентства.  

Сотрудники КГД  представили ордер суда  на обыск. Глава турагентства, однако, выказал неподобающее поведение, заявив, что не  позволит провести обыск. К тому  же он стал угрожать сотрудникам КГД – мол, он пригласит СМИ, таким образом, препятствуя проведению законных действий по решению суда. 

Видя, что невозможно утихомирить перевозбудившегося директора и что ситуация  все  более накаляется, во избежание  дальнейших осложнений  сотрудники КГД  вызвали сотрудников спецподразделения, которые, естественно, не  были вооружены. Однако прибывшие  сотрудники не  произвели никаких действий, поскольку ситуацию удалось урегулировать.

 

 

 

 

 




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