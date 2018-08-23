Мария Захарова – о возможной встрече министров ИД Армении и Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав ходе традиционного еженедельного брифинга коснулась возможной встречи министров ИД Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, на вопрос журналиста о дате встречи в Москве министров ИД Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию, Захарова сказала:

«Если встреча будет, мы сообщим об этом. Наши посреднические усилия продолжаются. Мы находимся в контакте со сторонами в различных форматах. Практически это все, что есть на данный момент», — сказала Захарова.