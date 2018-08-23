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Мария Захарова – о возможной встрече министров ИД Армении и Азербайджана

Мария Захарова – о возможной встрече министров ИД Армении и Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав ходе традиционного еженедельного  брифинга коснулась возможной  встречи  министров ИД Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, на вопрос журналиста  о дате  встречи в  Москве  министров ИД Армении и Азербайджана  по нагорно-карабахскому урегулированию, Захарова  сказала:

«Если встреча будет, мы  сообщим об этом. Наши посреднические усилия продолжаются. Мы находимся в контакте со сторонами в различных форматах.  Практически это все, что есть на данный момент», — сказала Захарова.

 




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