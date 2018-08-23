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Злоупотребления носили массовый характер, захватив все возможные сферы государственного управления — Айк Григорян

Злоупотребления носили массовый характер, захватив все возможные сферы государственного управления — Айк Григорян

В самых  разных сферах государственного управления выявлены  многочисленные случаи злоупотребления государственными ресурсами и хищения.   Число уголовных дел дает основание утверждать, что злоупотребления государственными ресурсами носили массовый характер. Как  передает Арменпресс, сказал председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян.

В частности, было возбуждено 59 уголовных дел по  очевидным правонарушениям в школах, дошкольных учреждениях и вузах, 29 уголовных дел – пофактамнарушений  в медицинских центрах, 140 уголовных дел – за злоупотребление ресурсами, совершенными руководителями или сотрудниками местного самоуправления, 224 – правонарушениям в социальной сфере  и сотрудниками «Айпост»,  170 уголовных дел - за незаконнуювырубку лесов и др.

Уголовные дела  возбуждены по фактам хщений  в  компаниях по автотехосмотру.

Айк Григорян отметил, что прилагаются последовательные усилия по восстановлению ущерба, нанесенного государству.

На сегодняшний день  на депозит Следственного комитета лицами, обвиняемыми в неправомерном использовании государственной собственности, переведены 417 млндрамов.

Айк Григорян добавил, что в центре внимания Комитетанаходится и вопрос возмещения ущерба, нанесенного юридическими лицами. Общая сумма восстановленных денегсоставляет 1 млрддрамов.

В ближайшее время  Следственный комитет представит исчерпывающие данные о выявленных случаях злоупотребления и восстановления ущерба, нанесенного государству – по отраслям.

 

 

 

 

 




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