Злоупотребления носили массовый характер, захватив все возможные сферы государственного управления — Айк Григорян

В самых разных сферах государственного управления выявлены многочисленные случаи злоупотребления государственными ресурсами и хищения. Число уголовных дел дает основание утверждать, что злоупотребления государственными ресурсами носили массовый характер. Как передает Арменпресс, сказал председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян.

В частности, было возбуждено 59 уголовных дел по очевидным правонарушениям в школах, дошкольных учреждениях и вузах, 29 уголовных дел – пофактамнарушений в медицинских центрах, 140 уголовных дел – за злоупотребление ресурсами, совершенными руководителями или сотрудниками местного самоуправления, 224 – правонарушениям в социальной сфере и сотрудниками «Айпост», 170 уголовных дел - за незаконнуювырубку лесов и др.

Уголовные дела возбуждены по фактам хщений в компаниях по автотехосмотру.

Айк Григорян отметил, что прилагаются последовательные усилия по восстановлению ущерба, нанесенного государству.

На сегодняшний день на депозит Следственного комитета лицами, обвиняемыми в неправомерном использовании государственной собственности, переведены 417 млндрамов.

Айк Григорян добавил, что в центре внимания Комитетанаходится и вопрос возмещения ущерба, нанесенного юридическими лицами. Общая сумма восстановленных денегсоставляет 1 млрддрамов.

В ближайшее время Следственный комитет представит исчерпывающие данные о выявленных случаях злоупотребления и восстановления ущерба, нанесенного государству – по отраслям.