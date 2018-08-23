Азиатские индексы - 23-08-18

ТОКИО, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 22410.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.01% и составил 1698.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 2724.63 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 27790.46 пункта.