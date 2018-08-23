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Армянское представительство ООН присоединилось к траурным дням по случаю смерти Кофи Аннана

Армянское представительство ООН присоединилось к траурным дням по случаю смерти Кофи Аннана

Армянское  представительство ООН присоединилось к  траурным дням по случаю смерти Кофи Аннана. Флаг  ООН в Армении  был  приспущен в воскресенье, 19 августа - до среды, 22 августа. Об этом Арменпресс сообщили в представительстве ООН в Армении.

22 августа в память о  Кофи Аннане команда  армянского представительства  ООН минутой  молчания  почтила память выдающегося государственного деятеля.

Во время  траурной  церемонии постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп подчеркнул огромную роль Кофи Аннана как мирового лидера в борьбе за   права,  особенно  в  неспокойные и богатые вызовами  1997-2006 годы.

Вр.и.о. координатора ООН Таня Радокай, глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, представители правительства, офиса президента и международных институтов, послы Греции, Польши, Италии,  Ирана, Беларуси, России, Казахстана, Ливана и др. оставили запись в книге соболезнований, которая была открыта с понедельника, 20 августа по среду, 22 августа

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года.  

В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира   "За вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".

 

 

 

 




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