Армянское представительство ООН присоединилось к траурным дням по случаю смерти Кофи Аннана. Флаг ООН в Армении был приспущен в воскресенье, 19 августа - до среды, 22 августа. Об этом Арменпресс сообщили в представительстве ООН в Армении.

22 августа в память о Кофи Аннане команда армянского представительства ООН минутой молчания почтила память выдающегося государственного деятеля.

Во время траурной церемонии постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп подчеркнул огромную роль Кофи Аннана как мирового лидера в борьбе за права, особенно в неспокойные и богатые вызовами 1997-2006 годы.

Вр.и.о. координатора ООН Таня Радокай, глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, представители правительства, офиса президента и международных институтов, послы Греции, Польши, Италии, Ирана, Беларуси, России, Казахстана, Ливана и др. оставили запись в книге соболезнований, которая была открыта с понедельника, 20 августа по среду, 22 августа

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года.

В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира "За вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".