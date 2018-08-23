Эксперты: к середине 2030-х годов Индия перегонит Китай по численности населения

Население Индии растет самыми быстрыми темпами в мире. К середине 2030-х годов число индийцев, по всей видимости, на 8% будет превышать количество китайцев, к 2050 году в Индии будут жить на 25% больше людей, чем в Китае, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Такой прогноз содержится в докладе базирующегося в Вашингтоне Бюро переписи - авторитетной организации, исследующей вопросы демографии и роста народонаселения.

Как сообщила в четверг со ссылкой на доклад газета Hindustan Times, в настоящее время численность жителей Китая и Индии составляет соответственно 1,39 млрд и 1,37 млрд человек. В то время как население Индии к середине 2030-х и к 2050 году увеличится до 1,53 млрд 1,68 млрд жителей, в Китае эти показатели составят 1,42 млрд и 1,34 млрд человек соответственно.

В настоящий момент индийцы составляют 17,85% населения земного шара, хотя территория страны занимает всего около 2,4% мировой суши. Более половины жителей Индии сейчас моложе 25 лет, а более 65% не достигли 35 лет.



