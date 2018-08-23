Выявлено сокращение жизни человека

Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на год. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, которая определяется концентрацией твердых частиц размером менее 2,5 микрометра. Они могут проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Ученые также оценили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни как регионально, так и в глобальных масштабах.

Оказалось, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, потеря составляет в среднем один год на каждого человека, и это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективного лекарства от рака легких или груди.

По оценкам, из-за твердых частиц, попадающих в воздух, в год умирает 90 тысяч американцев и 1,1 миллиона жителей Индии.