Вожатые лагеря «Асмик» разъяснили шум вокруг организованного детьми мероприятия

В ходе пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс вожатые лагеря «Асмик» разъяснили шум в СМИ и соцсетях вокруг мероприятия, организованного отдыхающими там детьми.

Как передает Арменпресс, старший педагог лагеря Мурад Мурадян, ст/вожатая Мариам Симонян и вожатая Мариета Саакян были не в курсе, в каких костюмах дети выступят на этом мероприятии.

Мурадян сказал, что они не думали, что эта детская шутка вызовет такой шум.

«Относительно проведения мероприятий наши воспитанники советуются с вожатыми. Эта их идея была для нас неожиданностью: мы знали, что мальчики решили покритиковать гламурный вид девочек, но не могли предвидеть, куда занесет их полет мысли», - сказал он, добавив, что родители видели ролики в сети и весьма положительно отнеслись к этому.

А фотографии в сетях, отметил он, сделаны в тот момент, когда ребята подшучивают над девочками.

Ст/вожатая и вожатые отметили, что высокие каблуки, яркий макияж и другие женские аксессуары ребята взяли у девочек, которые все это приготовили к маскараду.

Мариам Симонян подчеркнула, что родители еще во время подготовки знали о мероприятии.

«В Facebook у нас есть своя группа, куда входят родители детей, и они постоянно следят за жизнью лагеря, за всеми мероприятиями. Снимки в соцсети – это эпизоды КВН, маскарада», - сказала Симонян.

Благотворительная программа «Летний отдых детей» утверждена в 2011г. В ней 6 лагерей: 5 – в Анкаване и 1 в Цахкадзоре. На работу лагерей бюджетом выделено 480 млн драмов. Отдых бесплатный, там в основном дети из необеспеченных семей, погибших военнослужащих и др. Воспитательно-образовательная программа координируется Министерством ОН.