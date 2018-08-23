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Вожатые лагеря «Асмик» разъяснили шум вокруг организованного детьми мероприятия

Вожатые лагеря «Асмик» разъяснили шум вокруг организованного детьми мероприятия

В ходе  пресс-конференции в пресс-клубе  Арменпресс вожатые  лагеря «Асмик» разъяснили шум в  СМИ и соцсетях вокруг мероприятия, организованного отдыхающими там детьми.

Как передает Арменпресс, старший  педагог лагеря  Мурад Мурадян,  ст/вожатая Мариам Симонян и вожатая  Мариета  Саакян были не  в курсе, в каких костюмах дети выступят на  этом мероприятии.

Мурадян сказал, что они не  думали, что эта  детская шутка вызовет такой шум. 

«Относительно проведения мероприятий  наши воспитанники советуются с вожатыми. Эта  их идея была для нас неожиданностью: мы  знали, что мальчики решили покритиковать гламурный  вид девочек, но не  могли предвидеть, куда  занесет их полет мысли», - сказал он, добавив, что родители видели ролики в  сети и весьма  положительно отнеслись к  этому.

А фотографии в сетях, отметил он, сделаны  в  тот момент, когда ребята  подшучивают над девочками. 

Ст/вожатая и вожатые  отметили, что высокие каблуки, яркий макияж и другие  женские  аксессуары ребята  взяли у  девочек, которые  все  это приготовили к  маскараду.

Мариам Симонян подчеркнула, что родители еще во время подготовки знали о мероприятии. 

«В Facebook у нас есть своя  группа, куда входят родители детей, и они постоянно следят за жизнью лагеря, за  всеми мероприятиями. Снимки в соцсети – это эпизоды  КВН, маскарада», - сказала  Симонян.  

Благотворительная программа «Летний отдых детей» утверждена  в  2011г. В ней 6 лагерей: 5 – в Анкаване и 1 в Цахкадзоре. На работу  лагерей бюджетом выделено 480 млн драмов.  Отдых бесплатный, там в основном дети из необеспеченных семей, погибших военнослужащих и др. Воспитательно-образовательная программа  координируется Министерством ОН.

 

 




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