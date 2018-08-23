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Захарова подтвердила переговоры Лаврова и Чавушоглу 24 августа в Москве

Захарова подтвердила переговоры Лаврова и Чавушоглу 24 августа в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу в Москве переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции, который прибудет в Москву с кратким рабочим визитом, - информировала дипломат. - Особое внимание на шестой в этом году встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран планируется уделить проблематике сирийского урегулирования. Будут также рассмотрены вопросы координации совместных шагов в рамках борьбы с терроризмом".


 




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