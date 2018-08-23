Премьер-министр Армении Никол Пашинян ждет помощи населения в борьбе с теневым сельским хозяйством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым проверить информацию, полученную в ходе обсуждений о том, что в Армении есть не только теневая экономика, но также теневое сельское хозяйство. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении.

«Выясняется, в Армении есть не только теневая экономика, но также теневое сельское хозяйство», – заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьера, на некоторых территориях есть сады, которые вообще не зарегистрированы, это сделано для того, чтобы избежать уплаты налогов и возникновения других обязательств.

Премьер также отметил, что фермеры заявляют также о злоупотреблениях в сфере орошения.

«Дорогие соотечественники, помогайте нам в вопросе выявления данных злоупотреблений, обращайтесь в правоохранительные органы. У правительства нет никаких преград для выявления и искоренения всех этих злоупотреблений. Я только спустя три месяца премьерства узнал, что в Армении есть секретные сады. О чем мы ещё узнаем? Не знаю», – отметил Н. Пашинян.