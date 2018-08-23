Анкара обвинила Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны

Вашингтон начал мировую торговую войну, в том числе с Турцией, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, комментрируя недавние высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона,передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Болтон признал, что администрация Дональда Трампа выбрала союзника по НАТО - Турцию - в качестве цели в экономической войне. К сожалению, вопрос этим не ограничивается", - приводит слова пресс-секретаря Ибрагима Калына Анатолийское агентство новостей.

Пресс-секретарь отметил, что Вашингтон ввел пошлины и санкции против целого ряда стран.

"Данный курс руководства США игнорирует правила рыночной экономики и нарушает обязательства по ВТО. Поэтому Турция, Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и ЕС обратились в международные инстанции с исками на решение Вашингтона о повышении пошлин на сталь и алюминий. То есть действия Вашингтона - это проблема глобального характера, напряженность в отношениях США и Турции - часть конфликта администрации Трампа с мировым сообществом", - подчеркнул Калын.