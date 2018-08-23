В Армению прибыли представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства

По приглашению Министерства обороны Армении, с 20 по 24 августа в республике находятся представители Вооруженных сил США и Соединенного Королевства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Членов делегации принял начальник центра по правам человека МО полковник Алик Аветисян. Целью визита является проведение экспертных дискуссий по вопросам предотвращения самоубийств в вооруженных силах, модернизации деятельности «горячей линии», развития возможностей по предоставлению психологической помощи, обеспечения равных возможностей, и укрепления прав человека.