Эксперты прогнозируют появление на рынке 20 моделей авто на водородном топливе к 2020 году

Около 20 моделей автомобилей на водородных топливных элементах, которые смогут стать экологичной альтернативой двигателям внутреннего сгорания, выведут к 2020 году на рынок 12 крупнейших мировых автопроизводителей. Такие данные приводятся в опубликованном в четверг отчете Российской венчурной компании (РВК) и компании Frost & Sullivan по итогам исследования рынка альтернативных источников энергии.

Водородный топливный элемент - экологически чистый источник энергии с практически неисчерпаемым ресурсом.

"К 2020 году 12 крупнейших мировых автопроизводителей выведут на рынок порядка 20 моделей автомобилей на водородных топливных элементах, которые смогут стать альтернативой двигателям внутреннего сгорания и электрическим аккумуляторам. К 2030 году общий объем продаж транспортных средств на водородном топливе достигнет 583 тыс. единиц в год", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу, в ближайшие годы лидерство на рынке водородного транспорта будут удерживать автогиганты Toyota и Hyundai, на которые к 2030 году будет приходиться порядка 30% и 25% всего объема продаж автомобилей на водородном топливе соответственно. Основными регионами, инвестирующими в развитие водородного топлива, станут Япония, Южная Корея, США и страны Европы.