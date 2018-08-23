Эсминец ВМС США прибыл в Батуми

Эсминец ВМС США Carney прибыл в четверг в Батуми, где пробудет до 25 августа. Церемония встречи командования и членов экипажа эсминца прошла в порту и показана в эфире Общественного телевидения Грузии, передает Арменпресс.

Посольство США в Грузии сообщило, что "визит эсминца является свидетельством стремления США развивать и укреплять сотрудничество со странами - членами и партнерами НАТО, стремления совместными усилиями укреплять безопасность и стабильность в Черноморском регионе".

В диппредставительстве его назвали "продолжением визитов кораблей ВМС США, осуществленных в страну в последние годы".

Планируется, что в Батуми американские моряки и сотрудники береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии проведут совместные тренировки.

Эсминец вошел в Черное море 13 августа.

Carney - 14-й корабль типа Arleigh Burke, его длина - 154 метра, водоизмещение - 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.





