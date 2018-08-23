Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за нападение в пригороде Париже

Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее в четверг в пригороде Парижа нападение на людей. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство отмечает, что в своем заявлении ИГ не приводит никаких доказательств того, что нападавший на самом деле был связан с этой группировкой.

В четверг утром вооруженный большим ножом мужчина совершил нападение на людей на улице Камиллы Клодель в городе Трап (департамент Ивелин, к юго-западу от Парижа). По последним данным, в результате нападения два человека погибли.





