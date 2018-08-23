В Армении наблюдается рост заболеваемости коклюшем: Минздрав предупреждает

В этом году в Армении наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении.

Данной инфекции присуща волнообразная активация, с периодом в 3-4 года, и последняя вспышка наблюдалась в 2013-2014 гг. В основном, подобное поведение связывают с миграционными процессами среди населения и спецификой осуществления прививок, отказов от них, накоплением полупривитого контингента и пр.

За январь-июль 2018 года, по сравнению с тем же периодом предыдущего, рост заболеваемости коклюшем в Армении равен троекратному. Всего было 118 случаев коклюша, 81% заболевших – непривитые или полупривитые пациенты.

Коклюш – бактериальное заболевание, распротраняется воздушно-капельным путем, начинается с общей слабости, кашля, повышения температуры. Постепенно кашель усиливается, переходит в лающий, проявляется припадками кашля, ребенок может посинеть, почему и на армянском коклюш называется «Կապույտ հազ» - синий кашель.

Коклюш может осложниться пневмонией, бронхитом, энцефалитом, даже привести к инвалидности ребенка. Особенно тяжело он протекает в возрасте до года. У таких детей кашель может привести к становке дыхания.

Из всех случаев в этом году 65 детей были именно в возрасте до года. В одном из них у 2-месячного младенца был летальный исход.

Минздрав Армении еще раз подчеркивает, что самым безвредным способом профилактики этого заболевания является вакцинация, причем, полноценная и своевременная.