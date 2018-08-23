Курс доллара достиг 69 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 69 рублей. В последний раз курс доллара был на этой отметке 5 апреля 2016 года, передает Арменпресс.

Ослабление рубля происходит на фоне закупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке. Так, регулятор приобрел для министерства валюту на 20,1 млрд рублей с расчетами 22 августа, а также покупал валюту на 17,5 млрд рублей в день с расчетами 21 и 20 августа.