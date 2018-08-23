Собака играет на пианино и поет – видео, покорившее Сеть

Эти забавные кадры набрали более 12 миллионов просмотров всего за неделю и покорили пользователей соцсетей, передает Арменпресс.

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и вирусных видео в Сети. Своими действиями, реакциями и курьезами, они завоевывают сердца миллионов людей.

На этом видео, снятом владельцем магазина музыкальных инструментов, собака стоит на задних лапах и передними играет на пианино! Но и это еще не все: она не только нажимает лапами на клавиши, но и поет.

Несмотря на то, что собака явно не заканчивала музыкальную школу, выходит у нее все довольно неплохо.