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Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма

Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма

Актер Бен Аффлек отправился в реабилитационный центр для лечения от алкоголизма. Он, вероятно, проведет там много времени, как передает Арменпресс, об этом  сообщает портал TMZ.

Как отмечает издание, Аффлек принял решение под влиянием супруги — актрисы Дженнифер Гарнер. По данным источника, она увидела в интернете фото мужа, на которых он держит коробки с бутылками пива и ликера. После этого Гарнер уговорила Аффлека поехать в клинику.

Портал уточняет, что актеры официально не разведены, хотя документы на развод подавали. Гарнер и Аффлек продолжают близко общаться и воспитывать троих детей.

Актер и раньше проходил курс лечения от алкоголизма. Об этом он рассказывалв 2017 году.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси», а также исполнил роль Бэтмена в нескольких картинах по комиксам DC.

 

 




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