Неизвестный напал с ножом на пешеходов близ Версаля

Неизвестный вооруженный ножом человек, выкрикивая исламистские лозунги, в четверг совершил нападение на людей во французской коммуне Трап, расположенной близ Версаля, как передает Арменпресс, об этом сообщает BFM TV.

По их данным, жертвой атаки стал один человек, еще двое получили ранения.

СМИ отмечают, что стражи порядка "нейтрализовали" нападавшего.

По информации BFM TV, нападавший - мужчина 1982 года рождения, ранее он был осужден за оправдание терроризма.