Куба впервые за 60 лет допустит иностранные компании к управлению железными дорогами

Иностранные операторы впервые за 60 лет получат возможность управлять железными дорогами на Кубе. Как сообщила газета Granma, соответствующие резолюции были опубликованы в Gaceta Oficial - издании министерства юстиции карибской страны, и вступят в силу в сентябре, передает Арменпресс.

После победы революции в 1959 году железные дороги на Кубе были национализированы. Сейчас ими управляет государственный Союз железных дорог.

Советник по правовым вопросам кубинского министерства транспорта Эдмундо Ронкильо пояснил Granma, что в соответствии с новым законодательством эксплуатация железнодорожных путей, сооружений и подвижного состава может осуществляться "физическим или юридическим лицом, как кубинским, так и иностранным".

Протяженность кубинских железных дорог составляет около 11 тыс. км. В отрасли занято более 20 тыс. работников.