Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

Любительницы гламура: забавное видео о животных

Любительницы гламура: забавное видео о животных

Когда устал, что все вокруг называют тебя серой мышью. Смотрите на видео забавный ролик о маленьких грызунах,  передает Арменпресс.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации