В Боснии и Герцеговине столкнулись два поезда

Два грузовых поезда столкнулись в центральной части Боснии и Герцеговины (БиГ) в ночь на четверг, погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы, как передает Арменпресс, об этом сообщило управление полиции Герцеговинско-Неретвлянского кантона (округа) БиГ.

Авария близ железнодорожной станции Донья-Ябланица произошла около 23.00 (00.00 мск). Два грузовых состава — один вышедший из Мостара с 18 вагонами и другой, двигавшийся из направления Сараево с 36 вагонами столкнулись при обходном маневре.

"При аварии погибли находившиеся в локомотивах уроженцы Сараево 1969 и 1971 годов рождения, житель Сараево 1983 года рождения получил тяжелые травмы. Движение по ветке полностью остановлено", — говорится в сообщении управления полиции.

Жертвы и раненые в аварии – машинисты с помощниками. Спасателями пришлось разрезать обломки локомотивов, чтобы извлечь погибших и пострадавших. На месте происшествия работают полиция и прокуратура.