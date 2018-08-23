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Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

Спецслужбы СНГ провели в Киргизии совместный тренинг по выявлению "спящих ячеек" международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.

Тренинг проведен в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", которое пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества — в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Узбекистане. Заключительный этап состоится на территории Киргизии, передает Арменпресс.

Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ — Совета Командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

 

 

 




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