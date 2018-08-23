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Варужан Аветисян заявил о создании партии «Сасна црер»

Варужан Аветисян заявил о создании партии «Сасна црер»

Гражданская инициатива «Учредительный парламент» создаст в Армении партию «Сасна црер», которая примет участие во внеочередных парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь группы «Сасна црер» Варужан Аветисян.

Он отметил, что партия будет создана на базе «Учредительного парламента» и «Сасна Црер».

«Партия “Сасна црер” никак не будет связана с одноименной вооруженной группировкой “Сасна црер”», – отметил Варужан Аветисян, добавив, что вооруженная группировка «Сасна црер» будет распущена.

"Организация "Учредительное собрание" и группа "Сасна црер" выступают с инициативой создания партии "Сасна црер" и участия в ближайших внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении. Мы надеемся стать лидирующим участником политической жизни страны", - сказал Аветисян.
По его словам, название партии символизирует поставленные цели, идеологические начала и принципы функционирования. 

"Оно показывает, что партия будет стремиться объединить армянство вокруг общечеловеческой миссии, проистекающей из кредо одноименного эпоса, разработать национальную стратегию, сформировать и организовать работу общеармянской сетевой организации, ядром которой должна стать Армения", - сказал Аветисян. 

Он сообщил, что будет сформирована группа, которая займется процедурой организации партии, решения всех юридических и административных вопросов. Аветисян также заявил, что лидер партии будет избран после ее окончательного формирования.


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