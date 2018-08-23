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В США показали, как истребители F-15 сбрасывают ядерные бомбы

В США показали, как истребители F-15 сбрасывают ядерные бомбы

Сандийские национальные лаборатории в США опубликовали кадры, на которых изображен сброс ядерной бомбы B61 с истребителя F-15 "Страйк Игл". Соответствующее видео размещено на YouTube-канале организации, передает Арменпресс.

В ролике показаны два случая, в первом из которых американский военный самолет сбрасывает тактическое ядерное оружие во время полета на большой высоте, а во втором — на высоте чуть более 270 метров. При падении у бомбы раскрывается парашют. Уточняется, что она была без ядерного заряда.

Отмечается также, что испытания проходили на полигоне Тонопа в штате Невада 11 июля прошлого года.




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