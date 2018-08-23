28 августа Национальное Собрание Армении проведет внеочередное заседание
Национальное Собрание Армении проведет внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», соответствующее предложение парламенту одобрено на заседании правительства 23 августа.
Заседание Национального Собрания предусмотрено на 28 августа.
В срочном порядке планируется обсудить дополнительный забор воды из озера Севан. В частности, воды предлагается забрать до 210 миллионов кубометров при обычном пределе в 170 млн.Такое предложение связано с жарким летом и необходимостью в дополнительном орошении. Вопрос должен быть решен в неотложном порядке.
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