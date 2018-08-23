Решение о снижении подоходного налога будет принято на днях: Давид Ананян представил детали

В Армении возможны различные сценарии снижения подоходного налога. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян, комментируя слова премьер-министра Пашиняна о том, что предстоят изменения в Налоговом кодексе Армении, а для микробизнеса налоги будут символическими. «Сценариев много, обсуждаются различные варианты. Есть 8-9 сценариев. Не хотел бы раскрывать их в данный момент, поскольку каждый основан на цифровых расчетах, подсчетах потерь бюджета в каждом варианте. Есть и другой вопрос – как должно измениться законодательство»,- сказал он.

На вопрос, когда состоится снижение подоходного налога, Ананян ответил, что решение о снижении подоходного налога будет принято на днях. «В сентябре будет сформирована единая позиция в правительстве, и мы обнародуем ее, затем с пакетом предложений мы войдем в НС Армении, уже в этом году»,- сказал он.