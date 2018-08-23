Facebook заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранности данных

Сотрудники Facebook с марта после скандала вокруг компании Cambridge Analytica прекратили работу более чем 400 приложений в соцсети из-за опасений относительно сохранности личных данных пользователей. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении компании.

"С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее", - отмечается в заявлении.

В марте Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации The New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей.