Трамп пообещал Киеву, что США всегда будут стоять рядом с Украиной

Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня независимости Украины президенту этой страны Петру Порошенко, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг утром пресс-служба главы украинского государства.

Американский президент подчеркнул: "Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ".

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Трамп.

В послании также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.