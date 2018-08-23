Здравоохранение улучшается – от областей и до столицы: министр подводит итоги 100 дней

Министры нового правительства Армении, сформировавшегося после бархатной революции, подводят итоги 100 дней своей работы. В беседе с «Арменпресс» о ситуации в здравоохранении рассказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

- Подводя итоги 100 дней, вы отметили, что медработникам первичного звена на 15% повысили зарплаты за счет экономии средств. О какой экономии средств вы говорили?Повышение зарплаты было проведено за счет внутренней экономии и распределения средств, что касается 15%, то это деньги, которые вычитали у сотрудников и в конце года передавали в больничный фонд. В этом году решено не забирать эти деньги, или же сделать так, чтобы зарплаты были повышены с 1-го августа.

- В течение этих дней вы посещали медучреждения Армении и Арцаха. Есть ли там коррупционные риски? Будут ли кадровые чистки?

- Не в коррупционных разоблачениях наша цель. Это будет побочным эффектом в ходе повышения эффективности работы медучреждений. Смена кадров произойдет, но и это не самоцель. Мы уже знаем, где есть проблемы, происойдут соответствующие перемены. Были случаи, когда руководство областей выражало субъективное желание сменить руководителей медучреждений, однако я это пресек. Мы будем руководствоваться интересами повышения уровня медобеспечения населения и повышения эффективности работы медучреждений.

Полный текст по адресу https://armenpress.am/arm/news/944698.html