Правительство высоко оценивает последовательное осуществление концепции эко-Армении и принимает новое решение по поводу деятельности мини-ГЭС

На очередном заседании правительства Армении обсуждались изменения в Водном кодексе республики. Как передает «Арменпресс», правительство Армении ограничит строительство малых ГЭС. Для этого будут определены запретные экологические зоны. Проект соответствующих изменений в Водном кодексе республики одобрен на заседании правительства Армении 23 августа.

Как заявил на заседании министр охраны природы Эрик Григорян, строительство будет запрещено в местах нереста редких видов рыбы, а также на реках, где деривационная нагрузка превышает 40% — то есть на реках, более 40% которых "загнано в трубы" для ГЭС. Строительство будет запрещено и на лесных территориях, а также вокруг памятников природы.

Он отметил, что на многих реках показатель в 40% не соблюдался. А на некоторых в трубу выводили до 90% речного стока, добавил министр.

Законопроект ограничивает строительство новых ГЭС, но не требует перестройки старых.

На вопрос премьер-министра Пашиняна о том, остались ли еще реки, на которых разрешено строительство мини-ГЭС, министр охраны природы Эрик Григорян ответил, что остались. «По сути, объемы строительства мини-ГЭС уже превзошли допустимые пределы, и привели к ситуации, когда страдает экология. Сейчас было бы целесообразнее направить наше внимание на солнечную энергетику»,- сказал он.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о работе властей над концепцией "Эко-Армении". "Вместо экономики, основанной на эксплуатации природных ресурсов, следует взять курс на экономику, ориентированную на защиту природы и окружающей среды", - заявил он в прямом эфире на своей странице в Facebook.При этом он подчеркнул, что это не означает отказа от развития других ветвей экономики. "Та модель экономического роста, которая прежде действовала в Армении, неприемлема, потому что ее стержнем является горнорудная промышленность. Мы не говорим, что в стране не должно быть горнорудной промышленности, но экономическая модель не должна быть основана на этой отрасли, поскольку люди не ощущают (ее эффекта) на своей жизни", - пояснил он. Премьер отметил, что задача заключается в создании инклюзивной экономической модели. В этой связи Пашинян особое значение придал задаче, связанной со сбором и утилизацией мусора."По этому вопросу ведутся переговоры по нескольким направлениям, поскольку в этой сфере Армения, к сожалению, находится в плохой ситуации. Мы генерируем мусор и не имеем механизмов по его переработке", - сказал он.