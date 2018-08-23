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Гражданин ударил 81-летнюю соседку кирпичом по голове и убежал

Гражданин ударил 81-летнюю соседку кирпичом по голове и убежал

В 23:30 22-го августа в отделении МЧС Гегаркуника был получен сигнал о том, что в Гаваре, в одном из домов по улице Павших Воинов-освободителей (Զոհված Ազատամարտիկների) жительница не отвечает на звонки и не открывает дверь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Выяснилось, что в тот же день, в районе 21:00, с умыслом совершить убийство, сосед ударил 81-летнюю соседку кирпичом по голове и убежал, оставив ее в бессознательном и беспомощном состоянии. Пострадавшую доставили в МЦ Гавара.

Личность предполагаемого преступника известна. Ведется работа по его обнаружению и задержанию.


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