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Премьер Австралии заявил о возможном уходе из политики

Премьер Австралии заявил о возможном уходе из политики

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что уйдет из политики, если его коллеги организуют повторное голосование по вопросу о лидере правящей Либеральной партии, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Sydney Morning Herald.

Во вторник Тернбулл с трудом выиграл аналогичное голосование, инициированное бывшим главой МВД Питером Даттоном. Однако в четверг еще несколько высокопоставленных членов правительства, в том числе министр финансов Матиас Корманн, заявили об утрате доверия к Тернбуллу.

Премьер согласился на проведении повторного партийного совещания в пятницу. Он заявил, что уйдет в отставку, если на встрече потребуют проголосовать за нового лидера, который, соответственно, займет пост премьера.

"Если инициатива будет принята, я расценю это как вотум недоверия и не буду выдвигать свою кандидатуру для голосования", — заявил Тернбулл.

 




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